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14:09, 28 марта 2023Наука и техника

Разработан быстрый тест на трихомониаз по уколу пальца

Pathogens: разработан пятиминутный диагностический тест на трихомониаз

Фото: Jens Büttner / dpa / Globallookpress.com

Ученые из Университета штата Вашингтон разработали быстрый тест на трихомониаз, основанный на уколе пальца. Выводы работы опубликованы в журнале Pathogens.

Одна из наиболее распространенных половых инфекций, спровоцированная Trichomonas vaginalis, не вызывает симптомов примерно у 70 процентов инфицированных. При этом даже бессимптомное течение заболевания негативно сказывается на здоровье, включая повышенную восприимчивость к ВИЧ, рак простаты у мужчин и бесплодие у женщин. Своевременное выявление трихомониаза позволяет эффективно вылечиться от него.

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Новый тест отличается не только высокой скоростью появления результатов (пять минут), но и экономичностью — он может быть произведен менее чем за 20 долларов. Для диагностики по этому методу требуется только капля крови: платформа определяет наличие антитела, специфичного для Trichomonas vaginalis — белка альфа-актинина. Кроме того, тест не требует специальной подготовки и оборудования для проведения. На данный момент проводится регистрация патента на разработку.

В июле 2021 года специалисты из Вэньчжоуского медицинского университета и Гарвардской медицинской школы представили новый способ диагностики для людей с диабетической ретинопатией с помощью капли слезы.

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Елена Апазиди
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