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20:04, 28 марта 2023Мир

В США заявили об ухудшении возможностей разведки над Черным морем

В США заявили об ухудшении возможностей разведки над Черным морем после инцидента с БПЛА

Фото: Courtesy of U.S. European Command / The Pentagon/ / Reuters

Возможности разведки США над Черным морем после инцидента с падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 ухудшились. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника.

По его словам, полеты беспилотников на большие расстояния снижают качество разведданных, которые они могут собрать. Источник заявил, что спутники-шпионы могут в некоторой степени компенсировать это, но их время нахождения над целями меньше, что также снижает эффективность по сравнению с беспилотниками.

Чиновник также обратил внимание, что после того как США переместили свои маршруты полетов из районов, расположенных ближе к побережью Украины, Вашингтону будет сложнее вернуться к ним и «отстоять свободу полетов для американских самолетов».

Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел в небе над Черным морем 14 марта. Как сообщило Минобороны России, американский дрон летел в сторону российской границы с выключенными транспондерами. В ведомстве подчеркнули, что БПЛА нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного Москвой с начала спецоперации.

В свою очередь, американская сторона утверждает, что беспилотник выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве.

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Виктория Кондратьева
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