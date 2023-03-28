Власти Украины решили подать в суд на монахов Почаевской лавры

Глава Минкульта Украины Ткаченко заявил о решении подать в суд на монахов Почаевской лавры

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти страны решили подать в суд на монахов Почаевской Свято-Успенской Лавры, которая находится в Тернопольской области. Их обвиняют в блокировке передачи государству одного из храмов. Об этом министр рассказал изданию Еspreso.tv в Telegram.

«У нас прекратилось соглашение по одной из церквей на территории Почаевской лавры. И вот характерное поведение священника Украинской православной церкви (УПЦ): он закрывает собор, не допускает представителей государственного национального заповедника на территорию храма», — заявил глава Минкульта.

По словам министра, украинские власти «вынуждены подавать в суд», чтобы вернуть себе право управления государственным имуществом.

Ранее в Киеве заявили о работе над лишением УПЦ права пользоваться храмами в Чернигове и Почаеве из-за завершения срока соглашения о пользовании имуществом.

Управление ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором обратило внимание на дискриминацию УПЦ. Представитель МИД Украины Николенко раскритиковал доклад, заявив, что страна является «демократическим государством, в котором гарантируется свобода вероисповедания».

