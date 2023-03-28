Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:04, 28 марта 2023Бывший СССР

Власти Украины решили подать в суд на монахов Почаевской лавры

Глава Минкульта Украины Ткаченко заявил о решении подать в суд на монахов Почаевской лавры

Фото: Дмитрий Линников / Коммерсантъ

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти страны решили подать в суд на монахов Почаевской Свято-Успенской Лавры, которая находится в Тернопольской области. Их обвиняют в блокировке передачи государству одного из храмов. Об этом министр рассказал изданию Еspreso.tv в Telegram.

«У нас прекратилось соглашение по одной из церквей на территории Почаевской лавры. И вот характерное поведение священника Украинской православной церкви (УПЦ): он закрывает собор, не допускает представителей государственного национального заповедника на территорию храма», — заявил глава Минкульта.

По словам министра, украинские власти «вынуждены подавать в суд», чтобы вернуть себе право управления государственным имуществом.

Ранее в Киеве заявили о работе над лишением УПЦ права пользоваться храмами в Чернигове и Почаеве из-за завершения срока соглашения о пользовании имуществом.

Управление ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором обратило внимание на дискриминацию УПЦ. Представитель МИД Украины Николенко раскритиковал доклад, заявив, что страна является «демократическим государством, в котором гарантируется свобода вероисповедания».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ткачев Егор
Обсудить
Последние новости
В России отреагировали на решение СБ ООН по «Северным потокам»
В России увеличились запасы непроданного жилья
Суд снял арест с имущества блогерши Белоцерковской по делу о фейках про ВС РФ
В Запорожской области нашли более 500 патронов и снаряд для «Града»
Вероятность отказа ВСУ от использования снарядов с обедненным ураном оценили
Известный российский ресторатор с женой погибли в лобовом столкновении с фурой
Власти Украины решили подать в суд на монахов Почаевской лавры
Четверо подельников сожгли 71-летнего сторожа-пенсионера вместе со складом
Россиянам назвали вернувшийся в моду тренд из 2000-х годов
Популярная курортная страна Азии одобрила продление безвиза для россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.