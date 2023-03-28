Байдену задали неудобный вопрос об оружии для Украины

Конгрессвумен Грин: Байден вооружает Украину вместо защиты безопасности школьников

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин в своем Twitter-аккаунте задала президенту страны Джо Байдену неудобный вопрос о поставках оружия для Украины.

По ее словам, Байден и партия демократов вооружают другую страну на сотни миллиардов долларов, но отказываются поддержать своих граждан в целях безопасности. «Почему бы Байдену и демократам не отправить деньги и поддержать законопроект для защиты невинных американских школьников с помощью хороших парней с пушками?», — заявила конгрессвумен.

Ранее в частной христианской школе в Нэшвилле, штат Теннесси произошла стрельба. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе трое детей. Полицейский департамент Нэшвилла сообщил о ликвидации стрелявшего, им оказалась женщина-трансгендер.