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05:21, 28 марта 2023Мир

Байдену задали неудобный вопрос об оружии для Украины

Конгрессвумен Грин: Байден вооружает Украину вместо защиты безопасности школьников
Джо Байден

Джо Байден. Фото: White House / Global Look Press

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин в своем Twitter-аккаунте задала президенту страны Джо Байдену неудобный вопрос о поставках оружия для Украины.

По ее словам, Байден и партия демократов вооружают другую страну на сотни миллиардов долларов, но отказываются поддержать своих граждан в целях безопасности. «Почему бы Байдену и демократам не отправить деньги и поддержать законопроект для защиты невинных американских школьников с помощью хороших парней с пушками?», — заявила конгрессвумен.

Ранее в частной христианской школе в Нэшвилле, штат Теннесси произошла стрельба. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе трое детей. Полицейский департамент Нэшвилла сообщил о ликвидации стрелявшего, им оказалась женщина-трансгендер.

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Марина Совина
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