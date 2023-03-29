Выявлены нейронные механизмы восприятия дезинформации в соцсетях

Nature Neuroscience: выявлены механизмы восприятия дезинформации в соцсетях в мозге

Китайские ученые из Пекинского университета выявили нейронные механизмы восприятия дезинформации в социальных сетях. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Чтобы изучить это, команда попросила участников сыграть в игру, которая подразумевала наблюдение за поведением других людей и извлечение из этого соответствующих выводов. Испытуемых случайным образом распределили по разным «участкам» во временном искусственном обществе, состоящем из взаимосвязанной сети людей, где они могли общаться только с людьми, которые были их непосредственными «соседями» в этой сети.

В процессе выполнения задания мозговая активность участников регистрировалась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ). Затем все полученные данные были проанализированы современными вычислительными моделями.

Исследователи обнаружили, что в сетевой среде мозг может вести себя подобно тем ситуациям, что происходят в реальной жизни. Например, человек придерживается определенного мнения о качестве нескольких конкурирующих фильмов, но может поменять его на основе неожиданного выбора «соседей». Чем удивительнее их выбор, тем больше вероятность, что мозг обновит свое убеждение.

Активность в передней части поясной извилины, которая обычно участвует в корректировке поведения для адаптации к внешней среде, отслеживает, насколько плотная связь с «соседом» в то время, когда мозг обрабатывает решение от этого самого «соседа». Эти мозговые механизмы могут лежать в основе предвзятого восприятия информации в социальных сетях, что, в свою очередь, может способствовать распространению дезинформации.

