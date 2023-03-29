Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:10, 29 марта 2023Наука и техника

Выявлены нейронные механизмы восприятия дезинформации в соцсетях

Nature Neuroscience: выявлены механизмы восприятия дезинформации в соцсетях в мозге

Фото: livertoon / Shutterstock / Fotodom

Китайские ученые из Пекинского университета выявили нейронные механизмы восприятия дезинформации в социальных сетях. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Чтобы изучить это, команда попросила участников сыграть в игру, которая подразумевала наблюдение за поведением других людей и извлечение из этого соответствующих выводов. Испытуемых случайным образом распределили по разным «участкам» во временном искусственном обществе, состоящем из взаимосвязанной сети людей, где они могли общаться только с людьми, которые были их непосредственными «соседями» в этой сети.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

В процессе выполнения задания мозговая активность участников регистрировалась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ). Затем все полученные данные были проанализированы современными вычислительными моделями.

Исследователи обнаружили, что в сетевой среде мозг может вести себя подобно тем ситуациям, что происходят в реальной жизни. Например, человек придерживается определенного мнения о качестве нескольких конкурирующих фильмов, но может поменять его на основе неожиданного выбора «соседей». Чем удивительнее их выбор, тем больше вероятность, что мозг обновит свое убеждение.

Активность в передней части поясной извилины, которая обычно участвует в корректировке поведения для адаптации к внешней среде, отслеживает, насколько плотная связь с «соседом» в то время, когда мозг обрабатывает решение от этого самого «соседа». Эти мозговые механизмы могут лежать в основе предвзятого восприятия информации в социальных сетях, что, в свою очередь, может способствовать распространению дезинформации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Разгром колонны ВСУ бойцами ЧВК «Вагнер» под Артемовском попал на видео
США ввели санкции против двух российских компаний
Сборная Шотландии обыграла Испанию в отборе Евро-2024
Канада выделит Украине 1,8 миллиарда долларов кредита по линии МВФ
В «Росэнергоатоме» рассказали о планируемом визите гендиректора МАГАТЭ на ЗАЭС
В ЛНР сочли маскхалаты ВСУ неспособными скрыть их от российских тепловизоров
В Британии оценили состояние банковской системы на фоне кризиса
Британский принц обвинил королевскую семью в утаивании прослушки его телефона
Небензя заявил о возросшей угрозе терроризма в Африке из-за ряда операций Запада
Херш обвинил Шольца в застопоривании расследования по «Северным потокам»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.