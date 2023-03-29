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14:41, 29 марта 2023Путешествия

Оголивший ягодицы на священной горе на Бали россиянин объяснил свой поступок

Оголивший ягодицы на священной горе на Бали россиянин сказал, что сделал это по глупости
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Фото: Darren Whiteside / Reuters

Оголивший ягодицы на священной горе Бали Агунг россиянин Юрий Чиликин заявил, что пошел на такой поступок по глупости. Он объяснил свой поступок в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что мужчину собираются выдворить из Индонезии за нарушение норм морали и занести в черный список. После депортации путешественник не сможет вернуться в Индонезию следующие полгода.

Фотка была сделана по глупости без знаний традиций и обычаев. Показалось, что так будет круто запечатлеть этот момент

Юрий Чиликинблогер

Блогер сообщил, что собирается пройти церемонию очищения. Вопрос о его депортации будет решаться уже после обряда. Он также рассказал, что власти пока не отдают ему загранпаспорт.

Ранее в интернете появилось видео, на котором Чиликин показывает голые ягодицы, стоя на священной горе Агунг. Ролик быстро завирусился в социальных сетях и мужчине начали поступать угрозы от индонезийцев, однако он объяснил, что не знал о символизме вулкана.

В марте иммиграционная служба Бали призналась, что отслеживает возможные правонарушения российских туристов в их социальных сетях. Замглавы ведомства отметил, что сбор данных в сети помогает ловить путешественников, злоупотребляющих туристическими визами. С острова уже были депортированы несколько россиян, незаконно оказывающих услуги другим отдыхающим.

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Екатерина Смирная
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