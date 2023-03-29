Оголивший ягодицы на священной горе на Бали россиянин объяснил свой поступок

Оголивший ягодицы на священной горе на Бали россиянин сказал, что сделал это по глупости

Оголивший ягодицы на священной горе Бали Агунг россиянин Юрий Чиликин заявил, что пошел на такой поступок по глупости. Он объяснил свой поступок в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что мужчину собираются выдворить из Индонезии за нарушение норм морали и занести в черный список. После депортации путешественник не сможет вернуться в Индонезию следующие полгода.

Фотка была сделана по глупости без знаний традиций и обычаев. Показалось, что так будет круто запечатлеть этот момент Юрий Чиликин блогер

Блогер сообщил, что собирается пройти церемонию очищения. Вопрос о его депортации будет решаться уже после обряда. Он также рассказал, что власти пока не отдают ему загранпаспорт.

Ранее в интернете появилось видео, на котором Чиликин показывает голые ягодицы, стоя на священной горе Агунг. Ролик быстро завирусился в социальных сетях и мужчине начали поступать угрозы от индонезийцев, однако он объяснил, что не знал о символизме вулкана.

В марте иммиграционная служба Бали призналась, что отслеживает возможные правонарушения российских туристов в их социальных сетях. Замглавы ведомства отметил, что сбор данных в сети помогает ловить путешественников, злоупотребляющих туристическими визами. С острова уже были депортированы несколько россиян, незаконно оказывающих услуги другим отдыхающим.

