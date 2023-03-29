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15:44, 29 марта 2023Наука и техника

Создано работающее на крови устройство для контроля глюкозы при диабете

Advanced Materials: создано работающее на крови устройство для контроля уровня глюкозы

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Немецкие ученые из Цюрихского технологического института создали устройство для контроля уровня глюкозы в организме при диабете первого типа, работающее на крови пациента. Выводы исследования описываются в журнале Advanced Materials.

У больных диабетом первого типа поджелудочная железа не может вырабатывать инсулин самостоятельно. Для поддержания адекватного уровня сахара в крови пациенты вынуждены вводить гормон извне. Часто для этого используются инсулиновые помпы, которые крепятся непосредственно к телу. Однако основная проблема заключается в подаче непрерывного энергоснабжения, которое обеспечивается от одноразовых или перезаряжаемых батареек.

Междисциплинарная команда специалистов представила имплантируемый топливный элемент, который использует избыток глюкозы в крови для выработки электрической энергии. Электрод соединен с искусственными наночастицами на основе меди, разработанными группой ранее.

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Само устройство обернуто в нетканый материал и покрыто альгинатом из водорослей, который одобрен для медицинского применения. Топливный элемент напоминает по форме маленький чайный пакетик, который можно имплантировать под кожу. Альгинат впитывает жидкость организма и позволяет глюкозе проходить из ткани в топливный элемент внутри.

Аппарат вырабатывает инсулин одним нажатием кнопки и расщепляет глюкозу на глюконовую кислоту и протон для электричества. В результате уровень глюкозы в крови снижается с практически идентичной эффективностью по сравнению с настоящей поджелудочной железой.

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Елена Апазиди
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