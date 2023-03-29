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19:54, 29 марта 2023Спорт

Фитнес-модель назвала способы быстро сжечь 100 калорий

Фитнес-модель Долмацкая заявила, что велотренажер и активная уборка сожгут 100 калорий

Фото: Tyler Nix / Unsplash

Фитнес-модель Алена Долмацкая назвала способы быстро сжечь 100 калорий. Об этом сообщает «Чемпионат».

Долмацкая заявила, что сжиганию калорий способствует велотренажер. Также она посоветовала быстро подняться вверх по лестнице, глубоко присесть, принять позицию планки, сделать отжимание, вернуться в глубокий присед и из него выпрыгнуть вверх, а затем спуститься вниз по лестнице.

Кроме того, модель посчитала, что активная уборка сжигает 100 калорий за 30 минут. Для этого нужно помыть пол, окна и пропылесосить всю квартиру. Последним способом сжечь 100 калорий Долмацкая назвала прогулку. По ее мнению, для этого человеку понадобится не более 15 минут активной ходьбы.

13 марта тренер Майк Бол дал советы по избавлению от жира в области живота. Специалист заявил, что уменьшить объем живота можно только в процессе похудения, поэтому неверно прорабатывать лишь эту зону, но не заниматься прокачкой остальных мышц и не менять питание.

Анастасия Борисова
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