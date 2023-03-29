Российский подросток принимал ванну и насмерть отравился угарным газом

В Крыму подросток насмерть отравился угарным газом, принимая ванну

В Ленинском районе Республики Крым подросток насмерть отравился угарным газом, принимая ванну. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Трагедия произошла утром 29 марта в селе Уварово. Тело 15-летнего школьника с признаками отравления обнаружили его родственники.

«Предварительной причиной трагедии явилась неисправная система дымоотведения твердотопливного котла», — объяснили в ведомстве, уточнив, что следов, указывающих на криминальный характер смерти, на теле подростка обнаружено не было.

По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьница отравилась угарным газом и потеряла сознание в ванной комнате. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.