Российский подросток принимал ванну и насмерть отравился угарным газом
В Ленинском районе Республики Крым подросток насмерть отравился угарным газом, принимая ванну. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по региону.
Трагедия произошла утром 29 марта в селе Уварово. Тело 15-летнего школьника с признаками отравления обнаружили его родственники.
«Предварительной причиной трагедии явилась неисправная система дымоотведения твердотопливного котла», — объяснили в ведомстве, уточнив, что следов, указывающих на криминальный характер смерти, на теле подростка обнаружено не было.
По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьница отравилась угарным газом и потеряла сознание в ванной комнате. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.