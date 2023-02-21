Петербургская школьница принимала ванну и отравилась угарным газом

Школьница в Санкт-Петербурге отравилась угарным газом, принимая ванну

В Санкт-Петербурге школьница отравилась угарным газом, когда принимала ванну. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По данным издания, инцидент произошел 19 декабря в квартире на улице Зайцева в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Мать девочки рассказала, что ее дочь почувствовала ухудшение самочувствия и потеряла сознание в ванной комнате около 21:30. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии. В каком состоянии ребенок сейчас — не уточняется.

Днем ранее, 20 февраля, в Саратовской области двух мальчиков госпитализировали из квартиры с отравлением угарным газом.