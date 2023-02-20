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10:37, 20 февраля 2023Россия

В российском регионе двое мальчиков отравились угарным газом в квартире

Под Саратовом двух мальчиков госпитализировали из квартиры с отравлением угарным газом

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Саратовской области двух мальчиков госпитализировали из квартиры с отравлением угарным газом. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Следователи и представители газовой службы провели осмотр квартиры. В помещении была установлена концентрация угарного газа.

Пострадавшим несовершеннолетним россиянам начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Саратовские следователи организовали проверку, чтобы выяснить другие обстоятельства случившегося.

27 января сообщалось, что в селе Хемчик Республики Тыва обнаружили тела двоих маленьких детей с признаками отравления угарным газом. До этого в коттеджном поселке «Европейский квартал» в Подмосковье семья погибла от отравления газом. Их тела нашли сотрудники экстренных служб, когда прибыли в дом после жалоб очевидцев о запахе газа.

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Анна Щербакова
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