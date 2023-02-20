В российском регионе двое мальчиков отравились угарным газом в квартире

Под Саратовом двух мальчиков госпитализировали из квартиры с отравлением угарным газом

В Саратовской области двух мальчиков госпитализировали из квартиры с отравлением угарным газом. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Следователи и представители газовой службы провели осмотр квартиры. В помещении была установлена концентрация угарного газа.

Пострадавшим несовершеннолетним россиянам начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Саратовские следователи организовали проверку, чтобы выяснить другие обстоятельства случившегося.

27 января сообщалось, что в селе Хемчик Республики Тыва обнаружили тела двоих маленьких детей с признаками отравления угарным газом. До этого в коттеджном поселке «Европейский квартал» в Подмосковье семья погибла от отравления газом. Их тела нашли сотрудники экстренных служб, когда прибыли в дом после жалоб очевидцев о запахе газа.