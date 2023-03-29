В России ответили на заявление главы МАГАТЭ о снарядах с обедненным ураном

Депутат Ананских назвал голословным заявление МАГАТЭ о снарядах с обедненным ураном

Заявление главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси об отсутствии радиационной опасности у снарядов с обедненным ураном, которые в скором времени будут доставлены на Украину, является голословным, считает первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Мы все знаем примеры, когда в результате использования снарядов данного типа кратно вырастало количество смертей и людей с онкозаболеваниями. Поэтому такое заявление главы МАГАТЭ является достаточно голословным: к сожалению, есть печальный опыт применения подобных снарядов, опасность которого отражается на здоровье спустя многие годы», — заявил парламентарий.

Ананских также заявил, что такая позиция международной организации является политически ангажированной.

«К сожалению, мы не видим объективности, но все равно пытаемся с ними сотрудничать. К сожалению, как и у многих других международных организаций, здесь тоже не всегда все объективно с нашей точки зрения», — добавил депутат.

Ранее Гросси заявил об отсутствии радиационной опасности у снарядов с обедненным ураном, которые в скором времени должна получить Украина от Британии. Глава МАГАТЭ также отметил, что в организации долго изучали вопрос о применении боеприпасов с использованием обедненного урана и сопутствующего эффекта для здоровья людей.

«Это вооружение не несет радиологической опасности. Но в любом случае этот вопрос (поставок снарядов с обедненным ураном — прим. «Ленты.ру») напрямую не касается той работы, которую мы выполняем здесь», — сказал Гросси.

21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди в своем ответе на депутатский запрос заявила, что в рамках пакета военной помощи Соединенное Королевство передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном.

Комментируя это решение, в Минобороны рассказали об опасности таких боеприпасов. Как объяснил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов, главная угроза после удара боеприпаса с обедненным ураном возникает при попадании радиационной пыли в организм.