Глава МАГАТЭ не признал радиационную опасность снарядов с обедненным ураном

Глава МАГАТЭ Гросси: снаряды с обедненным ураном не несут радиационной опасности для людей

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не признал наличие радиационной опасности снарядов с обедненным ураном, которые в скором времени должна получить Украина от Британии. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Это вооружение не несет радиологической опасности. Но в любом случае этот вопрос [поставок снарядов] напрямую не касается той работы, которую мы выполняем здесь», — ушел от ответа глава международного агентства, заявив, что не имеет компетенции по поддержке или осуждению подобной инициативы.

Он также отметил, что вопрос применения боеприпасов с использованием обедненного урана и сопутствующего эффекта для здоровья людей изучался МАГАТЭ достаточно долго.

21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди в своем ответе на депутатский запрос заявила, что в рамках пакета военной помощи Соединенное Королевство передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном.

«Наряду с предоставлением Украине роты танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорилось в сообщении.

Комментируя это решение, в Минобороны заявили об опасности таких боеприпасов. Как объяснил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов, главная угроза после удара боеприпаса с обедненным ураном возникает при попадании радиационной пыли в организм.

«В результате удара боеприпаса с обедненным ураном происходит образование подвижного горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий», — описал последствия представитель Минобороны РФ.

