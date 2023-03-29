Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:04, 29 марта 2023Мир

Глава МАГАТЭ не признал радиационную опасность снарядов с обедненным ураном

Глава МАГАТЭ Гросси: снаряды с обедненным ураном не несут радиационной опасности для людей

Фото: Mykola Synelnykov / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не признал наличие радиационной опасности снарядов с обедненным ураном, которые в скором времени должна получить Украина от Британии. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Это вооружение не несет радиологической опасности. Но в любом случае этот вопрос [поставок снарядов] напрямую не касается той работы, которую мы выполняем здесь», — ушел от ответа глава международного агентства, заявив, что не имеет компетенции по поддержке или осуждению подобной инициативы.

Он также отметил, что вопрос применения боеприпасов с использованием обедненного урана и сопутствующего эффекта для здоровья людей изучался МАГАТЭ достаточно долго.

21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди в своем ответе на депутатский запрос заявила, что в рамках пакета военной помощи Соединенное Королевство передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном.

«Наряду с предоставлением Украине роты танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорилось в сообщении.

Материалы по теме:
«Надеваем маски, когда едем мимо» Кремации и ядерные отходы: как человечество обходится со своими священными реками
«Надеваем маски, когда едем мимо»Кремации и ядерные отходы: как человечество обходится со своими священными реками
9 октября 2022
Миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС. Что происходит на станции и может ли Энергодар стать новым Чернобылем?
Миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС.Что происходит на станции и может ли Энергодар стать новым Чернобылем?
2 сентября 2022

Комментируя это решение, в Минобороны заявили об опасности таких боеприпасов. Как объяснил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов, главная угроза после удара боеприпаса с обедненным ураном возникает при попадании радиационной пыли в организм.

«В результате удара боеприпаса с обедненным ураном происходит образование подвижного горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий», — описал последствия представитель Минобороны РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил о рисках санкций для экономики России
Создатель «Секретных материалов» намекнул на перезапуск проекта
На Украине раскрыли детали предстоящего контрнаступления
Россиянам раскрыли быстрый способ составить стильный образ
С крупнейшей криптобиржи вывели миллиарды долларов из-за ее проблем с законом
Стало известно о новой госпитализации Николая Дроздова
Россиянам раскрыли главные схемы обмана туристов в Турции
Минобороны Украины рассказало об испытаниях женского нижнего белья
Глава МАГАТЭ не признал радиационную опасность снарядов с обедненным ураном
В России рассказали о преимуществах ракеты «Изделие 305Э»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.