Хуснуллин отметил «железные нервы» Путина при поездке в Мариуполь

Хуснуллин после поездки Путина в Мариуполь отметил, что у президента железные нервы

У президента России Владимира Путина «железные нервы». Об этом после поездки главы государства в Мариуполь заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова приводит ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Вообще маршрут был спонтанный, и я хочу сказать, что у него (Путина — прим. «Ленты.ру») железные нервы», — сказал вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что жители Мариуполя не верили, что увидели президента. Он пояснил, что президент прилетел в город на вертолете, после чего он объехал несколько районов. В микрорайоне Невский Путин поговорил с гражданами. Кроме того, глава государства осмотрел береговую линию, здание театра и памятные места.

После поездки Путин рассказал о неожиданном разговоре с жителями Мариуполя. По словам президента, его пригласили в дом, где была хорошая современная квартира. Путин отметил, что ему было важно почувствовать настроения жителей Мариуполя.