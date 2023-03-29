Россиянка решила пересечь улицу по проводам, сорвалась и попала на видео

В Свердловской области женщина сорвалась с висящих над улицей проводов и попала на видео

Жительница Свердловской области решила пересечь улицу по проводам и сорвалась. Произошедшее попало на видео, которое публикует Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в Первоуральске. На кадрах видно, как женщина висит вверх ногами, зацепившись за провода, натянутые между домами. Затем она меняет положение и переворачивается, повиснув на руках, а потом срывается, приземляясь на колени и падая на землю.

По данным канала, после падения 44-летняя женщина впала в кому. В день случившегося муж россиянки находился в командировке, а ее дочь гостила у бабушки. Известно, что ранее женщина попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов из-за наркотиков.

12 марта сообщалось, что житель Саратова забрался на крышу пятиэтажного дома, а после прибытия экстренных служб перебрался на провода. В результате мужчина сорвался с большой высоты и погиб от полученных травм.