Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:26, 29 марта 2023Мир

Россия обвинила США в очередном нарушении ДСНВ

Замглавы МИД Рябков назвал отказ США передать данные по ДСНВ нарушением договоренностей

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Отказ США передать данные согласно условиям Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) является нарушением договоренностей, ведь Вашингтон официально не приостанавливал свое участие и поэтому должен выполнять условия документа. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«США, в отличие от России, официально не приостанавливали со своей стороны действие договора. Соответственно, они обязаны в полном объеме выполнять его положения. Их [отказ от] передачи нам тех или иных данных расширяет список нарушений договора Вашингтоном, который давно уже содержит очень серьезные элементы», — объяснил заместитель министра.

Дипломат также гарантировал, что Вашингтон «не сможет переложить ответственность» за собственные нарушения на Россию.

Ранее помощник главы Пентагона Джон Пламб заявил, что США запросили у Москвы регулярный обмен информацией в рамках ДСНВ, но получили отказ. По его словам, в ответ Вашингтон сам не будет делиться сведениями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Правительство Казахстана сложило полномочия
Газонасосную станцию в Белгороде атаковал беспилотник ВСУ
В России начались учения с комплексами «Ярс»
Опубликованы уникальные фото татуировок пленных бойцов «Азова»
Обвиняемого в заказном убийстве разработчика корабля «Буран» освободили из СИЗО
Появились подробности о выпрыгнувшем из окна школы российском ребенке
Россия обвинила США в очередном нарушении ДСНВ
Сбитая автобусом женщина выжила благодаря призраку мужа
Власти США испугались «эффекта бумеранга» из-за трибунала по России
Ребенок облизал поручень в московском метро и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.