Россия обвинила США в очередном нарушении ДСНВ

Замглавы МИД Рябков назвал отказ США передать данные по ДСНВ нарушением договоренностей

Отказ США передать данные согласно условиям Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) является нарушением договоренностей, ведь Вашингтон официально не приостанавливал свое участие и поэтому должен выполнять условия документа. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«США, в отличие от России, официально не приостанавливали со своей стороны действие договора. Соответственно, они обязаны в полном объеме выполнять его положения. Их [отказ от] передачи нам тех или иных данных расширяет список нарушений договора Вашингтоном, который давно уже содержит очень серьезные элементы», — объяснил заместитель министра.

Дипломат также гарантировал, что Вашингтон «не сможет переложить ответственность» за собственные нарушения на Россию.

Ранее помощник главы Пентагона Джон Пламб заявил, что США запросили у Москвы регулярный обмен информацией в рамках ДСНВ, но получили отказ. По его словам, в ответ Вашингтон сам не будет делиться сведениями.