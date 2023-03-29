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14:43, 29 марта 2023Спорт

Тренер посоветовал комплекс упражнений для людей старше 50 лет

Тренер разработал комплекс упражнений для поддержания тонуса людям старше 50 лет

Фото: Perfect Wave / Shutterstock / Fotodom

Тренер Уэйн Леал разработал комплекс упражнений для поддержания тонуса и предотвращения старения людям старше 50 лет. Об этом сообщает газета The Mirror.

Все упражнения необходимо выполнять на батуте для фитнеса. Леал включил в программу неполные приседания, отжимания от батута с упором ногами в пол, махи ногами и невысокие прыжки, которые также можно выполнять с небольшим утяжелителями. Для заключительного упражнения нужно встать на батут на четвереньки, затем вытянуть правую руку и левую ногу, удерживая баланс в течение пяти секунд, вернуться в исходное положение и повторить движение на другую сторону.

Леал посоветовал выполнять каждое упражнение по одной минуте. По его мнению, комплекс должен стать привычным для людей старше 50 лет, так как поможет увеличить двигательную активность безопасным для суставов путем без поднятия тяжестей, глубоких приседаний или бега.

Ранее фитнес-тренер Марина Шляхтина назвала необходимые для домашних тренировок вещи. По ее словам, понадобится коврик, резинки для фитнеса, кирпич для йоги, специализированный ремень, пилатес-кольцо и швейцарский мяч. Для тренировок на улучшение координации и равновесия также можно приобрести балансировочную подушку.

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