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15:27, 29 марта 2023Силовые структуры

Прокурор запросил срок помогавшему российским хоккеистам избежать армии военкому

Прокурор попросил 8 лет колонии военкому из Уфы, помогавшему хоккеистам избежать армии

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

В суде Уфы с последним словом выступил начальник отделения призыва военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов 54-летний Константин Выропаев. Об этом в среду, 29 марта, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным издания, в обращении к суду российский военный попросил о снисхождении, умоляя не изолировать его от семьи и общества. Защита просила учесть имеющийся у подсудимого «Орден за военные заслуги». Военная прокуратура, представляющая обвинение, потребовала посадить обвиняемого в помощи хоккеистам российских клубов откосить от армии Выропаева на восемь лет.

По версии следствия, летом 2021 года к супруге Выропаева обратилась женщина с просьбой освободить ее сына от призыва на военную службу за 170 тысяч рублей. Деньги были переданы через посредника. При содействии подозреваемого медкомиссия признала молодого человека непригодным для армии.

Выропаев проходил свидетелем по делу о даче взяток хоккеистами с целью уклонения от военной службы. 3 октября Ленинский суд Уфы оштрафовал на 2,2 миллиона рублей хоккеиста ханты-мансийского клуба «Югра» Владислава Лукина. 6 сентября суд приговорил к штрафу в размере 2 миллионов рублей хоккеиста Михаила Воробьева, также подкупившего сотрудника военкомата, чтобы не служить в российской армии. Третий фигурант дела — хоккеист Анвар Сулейманов — получил пять лет условно.

Дело возбудили летом 2022 года после того, как силовика стало известно о подкупе сотрудника военкомата хоккеистами в ходе расследования дела бывшего полицейского Фарита Самигуллина, который помогал спортсменам уфимского клуба избежать армии и готовил им военные билеты.

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Владимир Седов
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