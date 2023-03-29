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10:19, 29 марта 2023Мир

Захарова разоблачила план Пентагона по созданию игральных карт для солдат ВСУ

Захарова назвала психологической войной план Пентагона по созданию игральных карт для ВСУ

Фото: NYT

План Пентагона по созданию игральных карт с изображением техники стран НАТО для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) является ведением психологической войны. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радио Sputnik.

«Это, к сожалению, печальная классика ведения информационных психологических войн и собственно психологического воздействия на людей. Они будут информационно и психологически обрабатывать представителей вооруженных сил Украины», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, население Украины «на каком-то этапе» позволило проводить над собой эксперименты по психологической обработке, а создание игральной колоды с изображением западной техники — «только малюсенькая часть» этих экспериментов.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что Давление Вашингтона на киевские власти ведет к колоссальным жертвам и истреблению украинского народа. «Американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют украинский народ. Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам», — написала она в своем Telegram-канале.

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Глеб Бажуткин
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