Захарова назвала психологической войной план Пентагона по созданию игральных карт для ВСУ

План Пентагона по созданию игральных карт с изображением техники стран НАТО для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) является ведением психологической войны. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радио Sputnik.

«Это, к сожалению, печальная классика ведения информационных психологических войн и собственно психологического воздействия на людей. Они будут информационно и психологически обрабатывать представителей вооруженных сил Украины», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, население Украины «на каком-то этапе» позволило проводить над собой эксперименты по психологической обработке, а создание игральной колоды с изображением западной техники — «только малюсенькая часть» этих экспериментов.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что Давление Вашингтона на киевские власти ведет к колоссальным жертвам и истреблению украинского народа. «Американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют украинский народ. Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам», — написала она в своем Telegram-канале.