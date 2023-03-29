Госкорпорации «Ростех» предложили использовать труд российских зэков

«Ъ»: ФСИН предложила госкорпорации «Ростех» использовать труд осужденных

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пытается устроить российских зэков на работу в «Ростех». Письмо с соответствующим предложением главе госкорпорации Сергею Чемезову направил в январе директор ФСИН Аркадий Гостев, узнал «Коммерсантъ».

Гостев заявил, что осужденные могут оказать компании содействие в изготовлении и поставке продукции для нужд госкорпорации по разработке, производству и экспорту промышленной продукции. «Ростех» уже предложил рассмотреть это предложение своим дочерним предприятиям. Источник газеты в госкорпорации заявил, что «возможности такого сотрудничества сейчас прорабатываются сразу по многим направлениям».

При этом он подчеркнул, что труд зэков не может быть использован «непосредственно на сборке ракет или самолетов». По его словам, такая «коллаборация» возможна на отдельных видах работ, не требующих высокой квалификации. Собеседник «Ъ» также допустил, что исправительные учреждения начать поставки «Ростеху» тары, спецодежды, «других видов нехитрой продукции», а еще «оказывать помощь в строительстве объектов».

По словам собеседника газеты в авиапроме, заключенные со среднетехническим образованием могут пригодиться «на несложных рабочих специальностях, которых остро не хватает каждому предприятию». Что касается разработки электроники и компонентов, источник «Ъ» на рынке телеком-оборудования исключает возможность привлечения осужденных к таким видам деятельности. Дело в том, что службы безопасности «Ростеха» вряд ли допустят зэков до производства оборудования для критической информационной инфраструктуры и конечных изделий, изготавливаемых по госзаказу, объясняет топ-менеджер одного из производителей электроники.

При этом их участие в производстве составных частей оборудования, таких как платы и электронные блоки, возможно, считает источник. Причем наиболее востребован, по его мнению, будет женский труд. Собеседник газеты в одном из автоконцернов также заявил, что после соответствующего обучения осужденных без опыта можно будет набирать на автозаводы.

Однако закон требует больших расходов на конвой и обеспечение спецодеждой и СИЗ при использовании труда заключенных, напоминает соучредитель a.t.Legal Николай Титов. Чтобы обеспечить должный уровень безопасности, конвоиров на предприятии должно быть больше, чем осужденных, поэтому инициативы труднореализуема, соглашается партнер Criminal Defense Fir Анна Голуб. Она добавила, что при строительстве зданий и магистралей обеспечить полную изоляцию зэков будет невозможно.

Впервые об использовании труда зэков ФСИН договорилась с «Ростехом» в 2017 году. В ноябре 2022 года стало известно, что входящий в госкорпорацию Уралвагонзавод (УВЗ) примет на работу 250 осужденных. Кроме того, в 2021 году ФСИН отправила некоторых осужденных Хабаровского края работать на одном из главных мегапроектов Дальнего Востока — строительстве второй линии Байкало-Амурской магистрали (БАМ).