Пьяный россиянин выбил окно в детсаду, забрался внутрь и лег спать

В Казани пьяный мужчина выбил окно в детсаду, забрался внутрь и лег спать

В Казани пьяный мужчина выбил окно в детсаду № 127, забрался внутрь и уснул. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Россиянина, лежащего на полу воспитательного учреждения, обнаружил дворник. Выяснилось, что ночью мужчина разбил окно, пробрался в помещение, разделся и лег спать.

После случившегося дворник вызвал полицию и Росгвардию. Не дожидаясь приезда сотрудников правоохранительных органов, россиянин оделся и сбежал, перепрыгнув через забор. Полицейские устанавливают личность мужчины и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Железногорска пролез в детсад и попытался забрать чужого ребенка, перепутав его со своим. Позже мужчина признался, что был не в себе и перепутал детсад, решив, что пятилетняя девочка — его внучка.