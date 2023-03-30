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11:02, 30 марта 2023Россия

Пьяный россиянин выбил окно в детсаду, забрался внутрь и лег спать

В Казани пьяный мужчина выбил окно в детсаду, забрался внутрь и лег спать

Кадр: Telegram-канал Mash Iptash

В Казани пьяный мужчина выбил окно в детсаду № 127, забрался внутрь и уснул. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Россиянина, лежащего на полу воспитательного учреждения, обнаружил дворник. Выяснилось, что ночью мужчина разбил окно, пробрался в помещение, разделся и лег спать.

После случившегося дворник вызвал полицию и Росгвардию. Не дожидаясь приезда сотрудников правоохранительных органов, россиянин оделся и сбежал, перепрыгнув через забор. Полицейские устанавливают личность мужчины и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Железногорска пролез в детсад и попытался забрать чужого ребенка, перепутав его со своим. Позже мужчина признался, что был не в себе и перепутал детсад, решив, что пятилетняя девочка — его внучка.

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Варвара Родикова
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