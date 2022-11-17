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11:13, 17 ноября 2022Россия

Пьяный россиянин пролез в детсад через забор и попытался забрать чужого ребенка

В Железногорске пьяный мужчина пролез в детсад и попытался забрать чужого ребенка

Пьяный житель Железногорска пролез в детсад и попытался забрать чужого ребенка, перепутав его со своим. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Инцидент произошел 26 октября — тогда 47-летний россиянин перелез через забор детсада и подошел к детям, которые были на прогулке. Мужчина хотел забрать пятилетнюю девочку, но к нему подошла воспитательница и попросила его уйти. На записи, снятой камерой видеонаблюдения, видно, как железногорец покидает детсад.

Как уточняет Telegram-канал Kras Mash, ребенок рассказал о случившемся родителям, после чего мать девочки обратилась в полицию и прокуратуру. Женщину возмутило, что на территорию сада проник посторонний.

Позже сотрудники правоохранительных органов нашли россиянина, который признался, что был не в себе и перепутал детсад, решив, что пятилетняя девочка — его внучка. «Был в сильном алкогольном опьянении, на местности не ориентировался, видать, подумал, что моя внучка, поэтому, наверное, перелез», — объяснил мужчина свое поведение. Он извинился за свой поступок и отметил, что на месте родителей тоже бы принял себя за злоумышленника.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка забрала из детсада чужого ребенка. Женщина состояла на учете у психиатра и была уверена, что это ее правнук.

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Варвара Родикова
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