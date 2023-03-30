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17:28, 30 марта 2023Спорт

Стало известно о желании итальянского клуба купить футболиста ЦСКА

Sport24: «Наполи» летом предпримет попытку купить защитника ЦСКА Игоря Дивеева

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Итальянский «Наполи» может приобрести футболиста московского ЦСКА Игоря Дивеева. О желании итальянского клуба купить российского игрока стало известно Sport24.

Как сообщает источник издания, 23-летний Дивеев является претендентом на замену защитника Ким Мин Джэ, который с большой долей вероятности летом покинет клуб. Отмечается, что россиянин является наиболее привлекательным вариантом из-за своей небольшой трансферной стоимости, однако также на это место рассматривают француза Вильяма Салиба из «Арсенала».

1 марта Дивеев рассказал, что хотел бы продолжить карьеру в европейском клубе. «Я не играл против этих команд, хотя, конечно, смотрю и вижу, какой футбол в той же Италии. Готов ли я там играть? Честно скажу, что да», — заявил он.

Дивеев провел одиннадцать матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Также в активе защитника один гол в 14 встречах в составе сборной России.

Дарья Коршунова
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