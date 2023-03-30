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18:45, 30 марта 2023Спорт

Глава РФС ответил на вопрос о возможной отмене Fan ID

Глава РФС Александр Дюков заявил, что не видит оснований для отмены Fan ID
Александр Дюков

Александр Дюков. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о возможной отмене Fan ID. Его слова приводит «Чемпионат».

Дюков заявил, что не видит оснований для отмены паспортов болельщиков. «Людям нужно приходить на футбол. Безопасность людей — это приоритет. Она должна быть обеспечена. В правительстве все взвесили и приняли решение», — объяснил он.

27 марта президент России Владимир Путин поручил упростить использование Fan ID. Уточнялось, что соответствующие меры должны принять прежде всего в отношении инвалидов, пенсионеров и детей. Срок выполнения задачи — 1 мая 2023 года.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Для прохода на трибуны на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя, которую ранее было невозможно оформить удаленно. В ответ на это решение активные фанаты клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.

Дарья Коршунова
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