Промоутер Фьюри назвал варианты переноса поединка с Усиком

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что бой с Усиком может состояться в июле 2023 года

Промоутер британского боксера Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен назвал возможные варианты переноса поединка против украинского боксера Александра Усика. Его слова приводит vRINGe.com.

«Вариант №1 — это если Усик пройдет своего обязательного претендента Дэниела Дюбуа. Тогда у нас появится шанс сделать бой в Саудовской Аравии. Второй вариант — предложить Дюбуа отступные», — заявил Уоррен. Он добавил, что в случае реализации второго плана, встреча боксеров может состояться в июле 2023 года.

22 марта менеджер Усика Эгис Климас объявил об отмене поединка Усика и Фьюри. Боксеры должны были сразиться 29 апреля, переговоры о бое шли с осени 2022 года. «Неважно, насколько Усик пошел на компромисс, ему все равно выдвигали новые требования», — подчеркнул он.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.