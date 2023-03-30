Объявлена зарплата Головина в «Монако»

L'Equipe: Головин занимает 30-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1

Объявлена зарплата российского полузащитника Александра Головина в «Монако». Об этом сообщает L'Equipe.

По информации издания, хавбек ежемесячно получает 300 тысяч евро до вычета налогов и занимает 30-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1. В «Монако» больше него зарабатывает только нападающий Виссем Бен-Йеддер — 650 тысяч евро.

Самую высокую зарплату в чемпионате Франции получает форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе — шесть миллионов евро в месяц. В тройку лидеров входят также его партнеры по команде, бразильский нападающий Неймар (3,675 миллионов евро) и аргентинец Лионель Месси (3,375 миллионов евро).

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. 27 февраля стало известно, что он заключил с клубом новое соглашение до лета 2026 года. В текущем сезоне россиянин провел 26 матчей в составе команды и отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами.