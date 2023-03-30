«Манчестер Сити» нашел замену Гвардиоле
«Манчестер Сити» нашел замену главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле. Об этом сообщает Goal.
По информации издания, Гвардиола может покинуть команду летом 2023 года. В качестве замены специалисту в клубе рассматривают 52-летнего Луиса Энрике, ранее возглавлявшего «Сельту», «Рому», «Барселону» и сборную Испании.
23 ноября 2022 года в «Манчестер Сити» сообщили, что Гвардиола продлил контракт с клубом до лета 2025 года. «Я рад остаться в "Манчестер Сити" еще на два года, мне здесь хорошо и комфортно. У меня есть все, что мне нужно, чтобы делать свою работу как можно лучше», — прокомментировал решение тренер.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время команда трижды выигрывала Английскую премьер лигу. Также под его руководством горожане доходили до финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.