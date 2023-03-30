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09:02, 30 марта 2023Спорт

«Манчестер Сити» нашел замену Гвардиоле

Goal: Луис Энрике сменит Хосепа Гвардиолу на посту главного тренера «Манчестер Сити»
Луис Энрике

Луис Энрике. Фото: Robert Michael / dpa / Globallookpress.com

«Манчестер Сити» нашел замену главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле. Об этом сообщает Goal.

По информации издания, Гвардиола может покинуть команду летом 2023 года. В качестве замены специалисту в клубе рассматривают 52-летнего Луиса Энрике, ранее возглавлявшего «Сельту», «Рому», «Барселону» и сборную Испании.

23 ноября 2022 года в «Манчестер Сити» сообщили, что Гвардиола продлил контракт с клубом до лета 2025 года. «Я рад остаться в "Манчестер Сити" еще на два года, мне здесь хорошо и комфортно. У меня есть все, что мне нужно, чтобы делать свою работу как можно лучше», — прокомментировал решение тренер.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время команда трижды выигрывала Английскую премьер лигу. Также под его руководством горожане доходили до финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.

Ксения Курашкина
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