«Манчестер Сити» нашел замену Гвардиоле

Goal: Луис Энрике сменит Хосепа Гвардиолу на посту главного тренера «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» нашел замену главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле. Об этом сообщает Goal.

По информации издания, Гвардиола может покинуть команду летом 2023 года. В качестве замены специалисту в клубе рассматривают 52-летнего Луиса Энрике, ранее возглавлявшего «Сельту», «Рому», «Барселону» и сборную Испании.

23 ноября 2022 года в «Манчестер Сити» сообщили, что Гвардиола продлил контракт с клубом до лета 2025 года. «Я рад остаться в "Манчестер Сити" еще на два года, мне здесь хорошо и комфортно. У меня есть все, что мне нужно, чтобы делать свою работу как можно лучше», — прокомментировал решение тренер.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время команда трижды выигрывала Английскую премьер лигу. Также под его руководством горожане доходили до финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.