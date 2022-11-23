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13:33, 23 ноября 2022Спорт

Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продлил контракт с клубом до 2025 года

Фото: Anke Waelischmiller / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте команды.

Новое соглашение с 51-летним специалистом будет действовать до лета 2025 года. «Я рад остаться в "Манчестер Сити" еще на два года, мне здесь хорошо и комфортно. У меня есть все, что мне нужно, чтобы делать свою работу как можно лучше», — прокомментировал решение Гвардиола.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время команда трижды выигрывала Английскую премьер лигу. Также под его руководством горожане доходили до финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.

Ранее нападающий ПСЖ Лионель Месси заявил, что Гвардиола причинил много вреда футболу. По мнению аргентинца, многие специалисты пытались скопировать стиль тренера, что негативно сказалось на развитии спорта.

Дарья Коршунова
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