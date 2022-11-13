Месси заявил о причинившем много «вреда» футболу Гвардиоле

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что Гвардиола причинил много «вреда» футболу

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что Хосеп Гвардиола причинил много «вреда» футболу. Об этом он рассказал в интервью футболисту Хорхе Вальдано в программе Universo Valdano.

По словам Месси, в те времена все хотели копировать Гвардиолу, потому что то, что он делал, казалось простым. «В такие моменты понимаешь, что именно мы сделали», — признал футболист.

«Без сомнения, у Гвардиолы есть что-то особенное в том, как он просматривает матчи, подготавливает к играм и доносить до вас свои идеи», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Гвардиола на протяжении четырех сезонов возглавлял «Барселону». Под его руководством команда три раза выигрывала чемпионат Испании, дважды Кубок страны, а также дважды — Лигу чемпионов. Месси выступал за каталонский клуб под руководством Гвардиолы с 2008 по 2012 год.

С 2016 года Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити». За это время команда трижды выигрывала Английскую премьер лигу и доходила до финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021. В мае Гвардиола установил рекорд Лиги чемпионов: он в девятый раз вывел свою команду в полуфинал турнира. По этому показателю Жозе Моуринью и Карло Анчелотти, которые выводили свои команды в полуфинал по восемь раз.