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06:10, 13 ноября 2022Спорт

Месси заявил о причинившем много «вреда» футболу Гвардиоле

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что Гвардиола причинил много «вреда» футболу

Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что Хосеп Гвардиола причинил много «вреда» футболу. Об этом он рассказал в интервью футболисту Хорхе Вальдано в программе Universo Valdano.

По словам Месси, в те времена все хотели копировать Гвардиолу, потому что то, что он делал, казалось простым. «В такие моменты понимаешь, что именно мы сделали», — признал футболист.

«Без сомнения, у Гвардиолы есть что-то особенное в том, как он просматривает матчи, подготавливает к играм и доносить до вас свои идеи», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Гвардиола на протяжении четырех сезонов возглавлял «Барселону». Под его руководством команда три раза выигрывала чемпионат Испании, дважды Кубок страны, а также дважды — Лигу чемпионов. Месси выступал за каталонский клуб под руководством Гвардиолы с 2008 по 2012 год.

С 2016 года Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити». За это время команда трижды выигрывала Английскую премьер лигу и доходила до финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021. В мае Гвардиола установил рекорд Лиги чемпионов: он в девятый раз вывел свою команду в полуфинал турнира. По этому показателю Жозе Моуринью и Карло Анчелотти, которые выводили свои команды в полуфинал по восемь раз.

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Марина Совина
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