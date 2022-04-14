Тренер Хосеп Гвардиола в девятый раз вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола установил рекорд Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Испанский специалист в девятый раз вывел свою команду в полуфинал турнира. Ему четырежды удавалось это с каталонской «Барселоной», трижды — с мюнхенской «Баварией», дважды — с «Манчестер Сити», который он тренирует с 2016 года. Гвардиола обошел по этому показателю Жозе Моуринью и Карло Анчелотти, которые выводили свои команды в полуфинал по восемь раз. Под его руководством «Барселона» два раза становилась чемпионом турнира в 2009 и 2011 годах.

Ранее 13 апреля «Сити» сыграл вничью (0:0) с мадридским «Атлетико» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Такой результат позволил «горожанам» выйти в полуфинал турнира по итогам двухматчевого противостояния. В первом матче «Сити» добился победы с минимальным счетом. Забитым мячом в той встрече отметился бельгийский хавбек Кевин Де Брейне.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая. Изначально решающий матч должен был принять Санкт-Петербург, однако на фоне ситуации на Украине УЕФА принял решение о переносе встречи на стадион «Стад де Франс» в Париже.

Действующим обладателем кубка Лиги чемпионов является лондонский «Челси», вылетевший в текущем розыгрыше после проигрыша «Реалу» в четвертьфинале. В решающем матче в 2021 году команда обыграла «Манчестер Сити».