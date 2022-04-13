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«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов после ничьи с мадридским «Атлетико»

Фото: LEE SMITH / Reuters

Английский «Манчестер Сити» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мадриде. Ничья позволила «горожанам» выйти в полуфинал ЛЧ по итогам двухматчевого противостояния. В первом матче «Сити» добился победы с минимальным счетом. Забитым мячом в той встрече отметился бельгийский хавбек Кевин Де Брейне.

Также выход в полуфинал Лиги чемпионов оформили испанские «Реал» и «Вильярреал». Мадридский клуб оказался сильнее «Челси», а «Вильярреал» выбил из розыгрыша мюнхенскую «Баварию». Матчи полуфинала пройдут 27 апреля и 4 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится на стадионе «Стад де Франс» 28 мая.

Николай Костюков
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