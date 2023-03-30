Иностранец попытался незаконно ввезти украшения в Россию и попался в аэропорту

Гражданин Азербайджана попытался незаконно ввезти в Россию украшения на 2,8 млн руб.

Гражданин Азербайджана попытался незаконно ввезти в Россию дорогостоящие украшения и попался таможенникам в столичном аэропорту. Об этом сообщается в Telegram-канале «Говорит Москва».

Отмечается, что иностранец прилетел рейсом Стамбул — Москва. Мужчина проследовал через зеленый коридор в Шереметьево, не сообщив о наличии у него подлежащих декларированию аксессуаров.

В результате досмотра сотрудники таможни обнаружили у пассажира незадекларированные часы Piaget и кольцо Cartier в фирменной упаковке. Согласно заключению эксперта, стоимость задержанных вещей составила 2,8 миллиона рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины по статье о контрабанде ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров.

Ранее в марте супружеская пара из России попыталась нелегально ввезти из Дубая в Москву дорогостоящие украшения и была задержана таможенниками в Домодедово. Сотрудники таможни обнаружили у прибывших из ОАЭ россиян незадекларированный комплект украшений ювелирного дома Van Cleef & Arpels стоимостью 3 миллиона рублей. Нарушители попались во время прохождения зеленого коридора.