Стала известна реакция Неймара на проигрыш миллиона евро на ставках

Yahoo Sports: футболист Неймар проиграл один миллион евро на сайте для онлайн-ставок

Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймар проиграл один миллион евро на сайте для онлайн-ставок. Его реакция стала известна Yahoo Sports.

По информации источника, 31-летний футболист лишился такой суммы в течение одного часа. Неймар подшутил над ситуаций и начал картинно плакать под музыку из фильма «Титаник». «Сделаю канал на ютубе о том, как играть честно», — сказал он.

Неймар — частый участник покерных турниров. Летом 2018 года он стал финалистом турнира High Roller BSOP São Paulo. Бразильцу удалось войти в число восьми финалистов турнира, в котором приняли участие 288 человек. Это гарантировало Неймару получение восьми тысяч евро.

В данный момент Неймар восстанавливается от травмы лодыжки. Форвард может пропустить от трех до четырех месяцев. Он выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.