Неймар пробился в финал турнира по покеру

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар стал финалистом турнира по покеру High Roller BSOP São Paulo. Об этом сообщает RMC Sport.

Бразильцу удалось войти в число восьми финалистов турнира, в котором приняли участие 288 человек. Это гарантирует Неймару получение 8 тысяч евро. В случае победы нападающий сможет выиграть 78 тысяч евро.

26-летний форвард провел пять игр на чемпионате мира-2018 в составе бразильской сборной. Неймар забил два гола и отдал одну голевую передачу. Бразильцы завершили выступление на мундиале в четвертьфинале, уступив сборной Бельгии со счетом 1:2.

По оценке журнала Forbes, Неймар является третьим в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира. За год форвард парижан зарабатывает 90 миллионов долларов.

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