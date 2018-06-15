Неймар назвал себя лучшим футболистом в мире

Футболист французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар рассказал о готовности национальной команды к чемпионату мира 2018 года на Youtube-канале Desimpedidos.

«Эта сборная Бразилии готова к турниру лучше, чем четыре года назад. Выиграть чемпионат мира — самая главная цель. Сейчас этот турнир намного важнее Лиги чемпионов», — заявил форвард.

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Футболист также определил свое место среди лучших игроков мира. «Есть двое, которые сейчас выше всех остальных, — это Криштиану Роналду и Лионель Месси. При всей своей скромности могу сказать, я — лучший игрок в мире на данный момент. Потому что они с другой планеты», — добавил он.

На домашнем чемпионате мира в 2014 году сборная Бразилии дошла до полуфинала, где была разгромлена командой Германии со счетом 1:7. В матче за третье место против Нидерландов хозяева турнира также потерпели поражение (0:3).

Чемпионат мира в России начался 14 июня. Сборная Бразилии на групповом этапе турнира сыграет с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

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