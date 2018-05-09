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«Реал» отдаст за Неймара рекордную сумму и пятерых игроков

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Неймар

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в летнее трансферное окно намерен подписать контракт с нападающим ПСЖ Неймаром. Об этом сообщает Don Balon.

По информации издания, Перес согласился отдать за Неймара рекордные 260 миллионов евро. Ради покупки 26-летнего бразильца мадридский клуб готов расстаться с пятью футболистами. Представители клуба уже встречались с нападающим в марте в Рио, когда тот восстанавливался после операции.

В середине марта The Mirror сообщала, что Неймар попросил отца начать переговоры по переходу в «Реал». Бразилец выражал недовольство уровнем французского чемпионата.

Бразильский нападающий перешел в ПСЖ из «Барселоны» за сумму в 222 миллиона евро. В текущем сезоне в активе Неймара 28 голов в 30 матчах во всех турнирах.

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