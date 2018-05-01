Роналду назвал невозможным переход Неймара в «Реал»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду посчитал невозможным переход форварда ПСЖ Неймара в мадридский клуб. Его слова приводит Marca.

«Я много слышал о Неймаре и "Реале", но, честно говоря, мне сложно представить это подписание. ПСЖ заплатил за него очень много денег. Сложно представить, что Неймар однажды будет играть в "Реале". Возможно, это случится через несколько лет. Мне кажется, ему все нравится в Париже», — заявил Роналду.

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В середине марта The Mirror сообщала, что Неймар попросил своего отца начать переговоры по переходу в «Реал». Бразилец выражал недовольство уровнем французского чемпионата.

Бразильский нападающий перешел в ПСЖ из «Барселоны» за рекордную сумму в 222 миллиона евро. В текущем сезоне в активе Неймара 28 голов в 30 матчах во всех турнирах.

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