В МИД рассказали об отсутствии реакции США на арест американского журналиста

Замглавы МИД РФ Иванов: США не обращались по поводу арестованного журналиста WSJ

США официально не обращались по поводу ареста американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, заявил замглавы МИД России Евгений Иванов. Его цитирует ТАСС.

«Нет, пока не обращались», — ответил он на вопрос журналистов о реакции американских властей на задержание Гершковича, обвиненного в шпионаже в пользу США.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. Его подозревают в сборе сведений, составляющих государственную тайну. Речь идет о материалах про предприятие российской оборонной промышленности. В отношении Гершковича возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России («Шпионаж»).

В WSJ отвергли обвинения против Гершковича в шпионаже.