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17:41, 30 марта 2023Мир

В МИД рассказали об отсутствии реакции США на арест американского журналиста

Замглавы МИД РФ Иванов: США не обращались по поводу арестованного журналиста WSJ

Фото: Сергей Булкин / News.ru / Globallookpress.com

США официально не обращались по поводу ареста американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, заявил замглавы МИД России Евгений Иванов. Его цитирует ТАСС.

«Нет, пока не обращались», — ответил он на вопрос журналистов о реакции американских властей на задержание Гершковича, обвиненного в шпионаже в пользу США.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. Его подозревают в сборе сведений, составляющих государственную тайну. Речь идет о материалах про предприятие российской оборонной промышленности. В отношении Гершковича возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России («Шпионаж»).

В WSJ отвергли обвинения против Гершковича в шпионаже.

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Глеб Бажуткин
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