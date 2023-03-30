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11:13, 30 марта 2023Россия

Мать погибшего в Финском заливе в Петербурге мальчика опознала тело сына

Мать утонувшего в Финском заливе в Санкт-Петербурге мальчика сообщила, что опознала тело

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Мать 11-летнего мальчика, утонувшего с восьмилетним другом в Финском заливе, опознала тело своего сына. Об этом женщина сообщила в беседе с «КП — Санкт-Петербург».

Россиянка в слезах рассказала журналистам, что уже вернулась с процедуры опознания. Она подтвердила информацию, что оба ребенка утонули.

Мать восьмилетнего мальчика заявила, сотрудникам издания, что только узнала о смерти своего сына. По ее словам, она пока не обладает какой-то информацией, кроме того, что дети погибли.

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Константин Лысяков
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