Мать погибшего в Финском заливе в Петербурге мальчика опознала тело сына

Мать утонувшего в Финском заливе в Санкт-Петербурге мальчика сообщила, что опознала тело

Мать 11-летнего мальчика, утонувшего с восьмилетним другом в Финском заливе, опознала тело своего сына. Об этом женщина сообщила в беседе с «КП — Санкт-Петербург».

Россиянка в слезах рассказала журналистам, что уже вернулась с процедуры опознания. Она подтвердила информацию, что оба ребенка утонули.

Мать восьмилетнего мальчика заявила, сотрудникам издания, что только узнала о смерти своего сына. По ее словам, она пока не обладает какой-то информацией, кроме того, что дети погибли.