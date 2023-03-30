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10:52, 30 марта 2023Спорт

В Польше заявили о намерении шантажировать МОК бойкотом Игр-2024

Министр спорта Польши Бортничук заявил о намерении шантажировать МОК бойкотом Игр-2024

Фото: Ronald Martinez / Getty Images

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил в эфире радиостанции RMF FM о намерении шантажировать Международный олимпийский комитет (МОК) бойкотом Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Вопрос бойкота все время должен быть актуален в контексте наших контактов с МОК. Потому что МОК этого боится», — сказал Бортничук.

28 марта МОК рекомендовал допустить до соревнований в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

Андрей Стрельцов
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