В РФС высказались о переходе в Азию

Глава РФС Дюков заявил, что организация делает ставку на возвращение к матчам в Европе

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о перспективе перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Его слова приводит РИА Новости.

Дюков заявил, что теоретически возможно все, но организация делает ставку на возвращение к матчам в Европе. «Мы продолжаем работу. Серьезно этим занимаемся, каждый день, не валяем дурака», — добавил он.

Ранее РФС обсуждал возможность перехода в АФК, однако окончательное решение принято не было. Отмечалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил против этой инициативы.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные клубы не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.