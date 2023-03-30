Тренер рассказала о правильной технике приседаний

Тренер порекомендовала делать глубокие приседания для наращивания ягодичных мышц

Тренер Алисса Партен рассказала о правильной технике приседаний. Ее слова приводит Shape.

По словам специалиста, необходимо обращать внимание на глубину выполнения упражнения. «Следите, чтобы ваши бедра были по крайней мере на одном уровне с коленями или немного ниже», — отметила Партен. Она пояснила, что это поможет нарастить силу ягодичной и четырехглавой мышцы бедра, а также предотвратить травмы коленей.

Специалист подчеркнула, что важно не переносить вес тела на пальцы ног, а также не округлять спину и не прогибаться чрезмерно в пояснице. Партен добавила, что, если сохранять правильное положение позвоночника не удается, можно включить в тренировку упражнения на пресс и проработку мышц спины. Кроме того, она порекомендовала проводить небольшую разминку суставов и мышц бедра.

Ранее фитнес-модель Алена Доманская назвала способы подготовить фигуру к летнему сезону. Она посоветовала составить график и не пропускать ни одной тренировки. План должен быть разнообразным и сочетать в себе силовые и кардионагрузки, а также стретчинг для восстановления мышц.