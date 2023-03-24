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18:15, 24 марта 2023Спорт

Фитнес-модель назвала способы подготовить фигуру к летнему сезону

Модель Доманская посоветовала регулярные силовые тренировки для подготовки фигуры к лету

Фото: Unsplash

Фитнес-модель Алена Доманская назвала способы подготовить фигуру к летнему сезону. Ее слова приводит «Чемпионат».

Доманская заявила, что необходимо проводить регулярные и разнообразные тренировки. Для начала надо составить график, не пропуская ни одной тренировки. План должен быть разнообразным и сочетать в себе силовые и кардионагрузки, а также стретчинг для восстановления мышц.

Модель обратила внимание на то, что человек не должен принуждать себя к спорту, так как это тормозит прогресс. Она посоветовала посещать только любимые занятия и сформировать несколько полезных привычек. Доманская также посчитала, что можно ходить по лестнице, не используя лифт.

14 марта мастер спорта по самбо и фитнес-тренер Дмитрий Нагулин назвал способ выйти из зимней спячки. Он отметил, что привести себя в форму помогут пробежки, и призвал не пренебрегать разминкой.

Анастасия Борисова
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