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20:48, 14 марта 2023Спорт

Фитнес-тренер назвал способ привести себя в форму после зимней «спячки»

Фитнес-тренер Нагулин назвал бег способом привести себя в форму после зимы

Фото: Huckster / Unsplash

Мастер спорта по самбо и фитнес-тренер Дмитрий Нагулин назвал способ выйти из зимней «спячки». Об этом сообщает РИАМО.

Он отметил, что привести себя в форму помогут пробежки. «Бег не только положительно влияет на состояние вашей фигуры, но еще и способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и повышает общую выносливость организма», — заявил Нагулин.

Тренер добавил, что перед пробежкой нужно ознакомиться с правильной техникой бега и найти подходящую обувь. Он также призвал не пренебрегать разминкой.

Ранее врач спортивной медицины Марк Озолинь рассказал об опасности бодибилдинга и его влиянии на продолжительность жизни. Специалист заявил, что ради достижения результатов за короткие сроки бодибилдеры прибегают к применению анаболических стероидов, что приводит к ухудшению здоровья.

Алексей Гусев
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