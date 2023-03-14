Фитнес-тренер назвал способ привести себя в форму после зимней «спячки»

Фитнес-тренер Нагулин назвал бег способом привести себя в форму после зимы

Мастер спорта по самбо и фитнес-тренер Дмитрий Нагулин назвал способ выйти из зимней «спячки». Об этом сообщает РИАМО.

Он отметил, что привести себя в форму помогут пробежки. «Бег не только положительно влияет на состояние вашей фигуры, но еще и способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и повышает общую выносливость организма», — заявил Нагулин.

Тренер добавил, что перед пробежкой нужно ознакомиться с правильной техникой бега и найти подходящую обувь. Он также призвал не пренебрегать разминкой.

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