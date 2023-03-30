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00:23, 30 марта 2023Спорт

Третьяк назвал последствия рекомендаций МОК для российских спортсменов

Глава ФХР Третьяк назвал критерии МОК по допуску россиян к турнирам дискриминационными

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал последствия рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к турнирам. Его слова приводит ТАСС.

Третьяк заявил, что российские хоккеисты потеряли надежду на участие в Олимпийских играх. По его мнению, отечественные атлеты будут вынуждены отказаться от от участия в соревнованиях. Глава ФХР назвал критерии МОК дискриминационными.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

Анастасия Борисова
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