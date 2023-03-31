Застрявшая на М-4 с тяжелобольным сыном россиянка заявила об отсутствии помощи

Россиянка, застрявшая на трассе М-4 с тяжелобольным сыном, заявила об отсутствии помощи

В многокилометровой пробке на занесенной снегом трассе М-4 «Дон» застряли тысячи людей, среди них — тяжелобольной ребенок. Экстренные службы не помогают семье мальчика, им пришлось провести ночь в машине. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала его мать Юлия.

Сын женщины болен муковисцидозом. Его возили в Москву на обследование. 30 марта, когда Ростовскую область накрыло мощным снегопадом, семья возвращалась обратно в Ростов. Ночь семья Юлии провела на заправке. За ночь сожгли полбака бензина, пытаясь согреться.

«Звонила в 112, никакой помощи — грубят и хамят. Сказали: "Зачем поперлись в такую погоду?". А затем просто бросили трубку! Я стала рассказывать про ситуацию с ребенком, а мне говорят: "Тут все больные и хромые, чего вы хотите?"», — рассказала женщина, подчеркнув, что она не получала никаких смс-оповещений об опасных погодных условиях.

Юлия отметила, что операторы «112» сообщили ей о наличии служб обогрева на трассе и предложили отправиться туда, но не объяснили, где они находятся. Женщина добавила, что туалеты на трассе закрыли, а еда на заправке стала заканчиваться. «Ребенку три раза в день нужно делать ингаляции, кормить. Работники сказали, что остались только чебуреки и несколько пирожков», — сказала Юлия.

30 марта из-за обильного снегопада и метели в нескольких городах Ростовской области ввели режим ЧС. Позже в региональном ГИБДД сообщили о приостановке движения транспорта по участку трассы М-4. Образовалась огромная пробка, в которой водители были вынуждены провести больше суток. Нескольким автомобилистам потребовалась медицинская помощь.