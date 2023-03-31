Александр Емельяненко высказался о реванше с Дациком

Александр Емельяненко заявил, что готов к реваншу с Вячеславом Дациком

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко высказался в эфире РЕН ТВ о возможном реванше с Вячеславом Дациком.

«Я готов подраться с Дациком. Пусть организации цепляются за это, организуют нам бой и делают реванш», — заявил Емельяненко.

Спортсмен также рассказал, что изменил бы в тактике на этот бой. «Я бы поменял защиту. Я бы уже не прижимал руки к лицу, а держал бы их на расстоянии. И все его боковые удары я бы отбивал на расстоянии. И он бы разбивал руки, предплечья об мои локти», — рассказал он.

25 сентября прошлого года в главном бою лиги Hardcore FC, проходившем в Москве по правилам бокса, Дацик одержал победу над Емельяненко нокаутом. Потерпевший поражение спортсмен пропустил удар в голову на 12-й секунде, и судья остановил схватку.

Всего на счету 42-летнего Дацика семь побед и восемь поражений в MMA. Александр Емельяненко одержал 28 побед и потерпел 10 поражений, еще один поединок с его участием закончился ничьей.