Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Сегодня
20:00 (Мск)
Карен Хачанов
Майами (м)
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Завтра
05:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Завтра
05:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
13:07, 31 марта 2023Спорт

Александр Емельяненко высказался о реванше с Дациком

Александр Емельяненко заявил, что готов к реваншу с Вячеславом Дациком

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко высказался в эфире РЕН ТВ о возможном реванше с Вячеславом Дациком.

«Я готов подраться с Дациком. Пусть организации цепляются за это, организуют нам бой и делают реванш», — заявил Емельяненко.

Спортсмен также рассказал, что изменил бы в тактике на этот бой. «Я бы поменял защиту. Я бы уже не прижимал руки к лицу, а держал бы их на расстоянии. И все его боковые удары я бы отбивал на расстоянии. И он бы разбивал руки, предплечья об мои локти», — рассказал он.

25 сентября прошлого года в главном бою лиги Hardcore FC, проходившем в Москве по правилам бокса, Дацик одержал победу над Емельяненко нокаутом. Потерпевший поражение спортсмен пропустил удар в голову на 12-й секунде, и судья остановил схватку.

Всего на счету 42-летнего Дацика семь побед и восемь поражений в MMA. Александр Емельяненко одержал 28 побед и потерпел 10 поражений, еще один поединок с его участием закончился ничьей.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле допустили обсуждение Путиным и Лукашенко идеи перемирия с Украиной
Стало известно о взрыве в Запорожье
Застрявший в пробке на М-4 военный с ранением рассказал о ночи на трассе
Лукашенко исключил передачу власти своим детям
В России зафиксировали рекордные инвестиции в недвижимость
Китай назвал дату открытия страны для туристических групп
Риши Сунака обвинили в растрате миллионов из госбюджета на частные полеты
В Кремле отчитались о ходе СВО
Александр Емельяненко высказался о реванше с Дациком
В Киево-Печерскую лавру пришли радикалы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.