Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
2:1
Завершен
Карен Хачанов
Майами (м)
Баффало Сэйбрз
3:2
Завершен
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
6:2
Завершен
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
2:4
3-й период
live
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
4:4
Овертайм
live
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
07:02, 1 апреля 2023Спорт

Тренер оценил пользу упражнения «походка сумасшедшего»

Фитнес-тренер Денис Соломин усомнился в пользе упражнения «походка сумасшедшего»

Фото: Pascal Deloche / Godong / Global Look Press

Фитнес-тренер Денис Соломин оценил упражнение «походка сумасшедшего» из традиционной китайской гимнастики цигун. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Оно заключается в ходьбе на прямых ногах, при которой ступни еле отрываются от поверхности. При этом их приземление происходит резко, а тело и руки в этот момент остаются максимально расслабленными. Считается, что «походка сумасшедшего» стимулирует работу внутренних органов, помогает вывести из организма лишнюю жидкость и тонизирует.

Материалы по теме:
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020
Они знают, как похудеть к лету Семь богинь кроссфита из Instagram
Они знают, как похудеть к летуСемь богинь кроссфита из Instagram
11 февраля 2017

«Честно говоря, не вижу особого смысла в этом упражнении. Возможно, дело в том, что энергетические практики находятся за пределами моего понимания», — отметил Соломин. Специалист добавил, что единственным полезным моментом в этом занятии является то, что человеку приходится двигаться.

Соломин также предупредил, что «походка сумасшедшего» противопоказана тем, кто имеет проблемы с коленями и позвоночником. Упражнение также не подходит страдающим варикозом, частыми головными болями и имеющим нарушение осанки.

16 марта фитнес-тренер Екатерина Карина предупредила об опасности занятий в домашних условиях, так как одно неловкое движение может повлечь растяжение или разрывы мышц. Она рекомендовала сходить хотя бы один раз в зал и позаниматься с личным тренером.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Пентагон оценил возможность возвращения Украиной всех территорий
Больше половины американцев поддержали обвинения против Трампа
Врач рассказал о пользе смеха при артрите
В Китае заявили о падении господства США из-за доллара
Крыша театра рухнула на зрителей в США во время концерта
Список национализируемого имущества украинских олигархов в Крыму расширят
В России предрекли скорое появление у Запада желания окончания СВО на Украине
В ЕП пожаловались на полицейскую жестокость к митингующим во Франции
Стало известно о планах первой леди посетить коронацию Карла III вместо Байдена
В Молдавии заподозрили россиянина в участии в спецоперации и не пустили в страну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.