Тренер оценил пользу упражнения «походка сумасшедшего»

Фитнес-тренер Денис Соломин усомнился в пользе упражнения «походка сумасшедшего»

Фитнес-тренер Денис Соломин оценил упражнение «походка сумасшедшего» из традиционной китайской гимнастики цигун. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Оно заключается в ходьбе на прямых ногах, при которой ступни еле отрываются от поверхности. При этом их приземление происходит резко, а тело и руки в этот момент остаются максимально расслабленными. Считается, что «походка сумасшедшего» стимулирует работу внутренних органов, помогает вывести из организма лишнюю жидкость и тонизирует.

«Честно говоря, не вижу особого смысла в этом упражнении. Возможно, дело в том, что энергетические практики находятся за пределами моего понимания», — отметил Соломин. Специалист добавил, что единственным полезным моментом в этом занятии является то, что человеку приходится двигаться.

Соломин также предупредил, что «походка сумасшедшего» противопоказана тем, кто имеет проблемы с коленями и позвоночником. Упражнение также не подходит страдающим варикозом, частыми головными болями и имеющим нарушение осанки.

16 марта фитнес-тренер Екатерина Карина предупредила об опасности занятий в домашних условиях, так как одно неловкое движение может повлечь растяжение или разрывы мышц. Она рекомендовала сходить хотя бы один раз в зал и позаниматься с личным тренером.