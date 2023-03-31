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14:09, 31 марта 2023Спорт

Легионер «Ахмата» получит российское гражданство

Форвард сборной Буркина-Фасо и «Ахмата» Мохамед Конате получит российское гражданство
Мохамед Конате

Мохамед Конате. Фото: Daniel Felipe Kutepov / Globallookpress.com

Форвард сборной Буркина-Фасо и грозненского «Ахмата» Мохамед Конате получит российский паспорт. Об этом «Спорт-Экспресс» сообщил генеральный директор команды Ахмед Айдамиров.

«У него супруга россиянка, и получить гражданство страны, в которой он живет и играет, — это его решение. Если обратится к нам за помощью, то мы обязательно ему поможем», — рассказал Айдамиров. Он добавил, что легионер уже начал оформлять необходимые документы.

25-летний Конате — лучший бомбардир «Ахмата» сезона-2022/2023. Он забил семь мячей и совершил результативную передачу в 16 играх. Контракт с грозненской командой нападающий подписал в 2021 году. Ранее он также выступал за «Химки», «Тамбов» и «Урал».

24 февраля стало известно, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо сменили гражданство на российское. Бывший нападающий сборной России Ари рассказал, что в Бразилии осудили спортсменов, когда узнали об их решении.

Ксения Курашкина
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