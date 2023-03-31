Украинским атлетам запретили участвовать в отборе Игр-2024 вместе с россиянами

Украинским спортсменам запретили участвовать в отборе на Игры-2024 с российскими атлетами

Украинским спортсменам запретили участвовать в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры 2024 года в Париже вместе с россиянами. Об этом Суспільне Спорт сообщил член исполкома национального олимпийского комитета Олег Немчинов.

«Участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федерации статуса национальной», — заявил Немчинов. Он уточнил, что это решение уже было одобрено на заседании Правительства Украины.

8 марта в Национальном олимпийском комитете (НОК) Украины пообещали обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием продлить отстранение российских и белорусских спортсменов. Отмечалось, что цель обращения — не допустить сборные России и Белоруссии к международным турнирам, в частности, к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.