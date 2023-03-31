Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Сегодня
20:00 (Мск)
Карен Хачанов
Майами (м)
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Завтра
05:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Завтра
05:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
09:08, 31 марта 2023Спорт

Украинским атлетам запретили участвовать в отборе Игр-2024 вместе с россиянами

Украинским спортсменам запретили участвовать в отборе на Игры-2024 с российскими атлетами

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Украинским спортсменам запретили участвовать в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры 2024 года в Париже вместе с россиянами. Об этом Суспільне Спорт сообщил член исполкома национального олимпийского комитета Олег Немчинов.

«Участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федерации статуса национальной», — заявил Немчинов. Он уточнил, что это решение уже было одобрено на заседании Правительства Украины.

8 марта в Национальном олимпийском комитете (НОК) Украины пообещали обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием продлить отстранение российских и белорусских спортсменов. Отмечалось, что цель обращения — не допустить сборные России и Белоруссии к международным турнирам, в частности, к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
В Крыму предупредили ВСУ о катастрофе при попытке прорыва к Азовскому морю
Владельцам животных стало проще найти съемное жилье в Москве
Украинским атлетам запретили участвовать в отборе Игр-2024 вместе с россиянами
ВСУ попытались атаковать приграничный российский регион с беспилотника
Забывшая проверить лотерейный билет женщина выиграла 25 миллионов рублей
Хлои Кардашьян отреагировала на обвинения в чрезмерной пластике лица
Столтенберг рассказал о планах по вступлению Швеции в НАТО
Россиянин после двойного убийства день прятался в траве
В Британии предупредили Украину о последствиях из-за решения МВФ
Пандемия COVID-19 повысила доверие к науке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.